В Подмосковье подвели итоги работы над нацпроектом «Образование» в 2024 году

В 2024 году Московская область завершила важный этап работы над нацпроектом «Образование». В результате обновленные учебные программы и новые школы стали доступны большему числу учеников. Проект продолжит развиваться в рамках нового национального проекта — «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Одним из ключевых направлений работы стало строительство новых образовательных учреждений. В 2024 году в Подмосковье было введено в эксплуатацию 29 новых школ, рассчитанных на более чем 28 тысяч учеников. Всего за 6 лет в рамках национального проекта построено 166 школ, способных принять свыше 122 тысяч учащихся. Это позволило обеспечить школьников современными учебными площадками.

За шесть лет в регионе были отремонтированы 64 школы. В 2025 году начнется капитальный ремонт восьми школ в городских округах Долгопрудный, Луховицы, Пушкинский (2), Солнечногорск, Серпухов, Химки и Шатура, а также учебно-производственных мастерских Электростальского колледжа. Всего до 2027 года планируется обновить 55 школ и шесть колледжей.

Важно, чтобы каждая школа в регионе соответствовала самым высоким стандартам. В рамках нацпроекта была проведена модернизация уже существующих учебных заведений. В 2024 году 39 школ получили новое компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование. С 2019 года обновлена материально-техническая база в 243 школах. Современные технологии позволяют ученикам получать знания на качественно новом уровне.

Физическое воспитание школьников остается одной из важных составляющих образовательной политики. По итогам 6 лет в 16 сельских школах были отремонтированы спортивные залы, что поможет ребятам поддерживать здоровый образ жизни и физическую активность.

Особое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования. В 2024 году создано 4 230 новых мест в кружках и секциях, всего с 2020 года их число выросло увеличилось на 13 606 единиц. Это дало возможность детям заниматься творчеством, спортом и наукой вне школьной программы.

Для развития технического творчества и программирования среди детей и подростков в 2024 года открыто 73 центра образования естественно-научной и технологической направленностей («Точки роста») в 32 городских округах, 2 детских технопарка «Кванториум» и центр цифрового образования детей «IT — куб» в Химках. Такие центры способствуют ранней профориентации и подготовке будущих специалистов в IT-сфере и инженерных профессиях. Всего за 6 лет создано 505 центров образования, 4 технопарка, 5 центров цифрового образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.