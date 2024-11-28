В Подмосковье подвели итоги нацпроекта «Производительность труда» за 2024 год

Подмосковье выполнило все цели национального проекта «Производительность труда». Экономический эффект от реализации нацпроекта на предприятиях региона уже составил более 9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Подмосковье с 2019 года является участником национального проекта «Производительность труда». За это время к участию в нацпроекте привлечены 280 промышленных предприятий региона, порядка 50 из которых реализуют проекты, направленные на обеспечение техсуверенитета страны. Суммарный экономический эффект, который был достигнут компаниями-участниками за счет сокращения производственных издержек, повышения скорости и эффективности производственных процессов, уже превысил 9 млрд рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на пленарном заседании в рамках форума «Производительность труда и наставничество-2024».

Форум проходит в Подмосковье на базе мастерской управления «Сенеж».

По словам Зиновьевой, еще 25 предприятий Московской области выразили желание присоединиться к национальному проекту в 2025 году.

Зампред также отметила, что в целях поддержки предприятий-участников в реализации нацпроекта в Подмосковье был создан Региональный центр компетенций Московской области (РЦК МО).

Специалисты РЦК МО оказывают компаниям адресную поддержку в рамках нацпроекта, в том числе содействие в оптимизации производственных процессов и обучение инструментам бережливого производства. В результате участникам удается сократить время протекания процессов на 36%, незавершенное производство — на 35%, а выработку увеличить на 36% без дополнительных затрат.

Мероприятия нацпроекта по производительности труда будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Продолжит свою деятельность Федеральный центр компетенций, и будет расширена работа региональных центров.

«Адресную работу по повышению эффективности участников федпроекта в 2025–2030 годах направим на отрасли, где больше всего средних и крупных предприятий с высокой занятостью, — это обрабатывающая промышленность, АПК, и отрасли с низкой производительностью труда: транспорт, туризм, строительство, ЖКХ. Кроме того, создадим не менее 10 отраслевых центров компетенций на базе всех профильных министерств. Задача центров — вырабатывать системные решения по повышению производительности и снятию административных барьеров», — сообщил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов в рамках пленарного заседания форума.

Среди участников нацпроекта «Производительность труда» такие подмосковные компании, как «Торговый Дом «Кудо», «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности», АО «Георг Полимер», «Технопарк «Импульс».

Организаторы форума «Производительность труда и наставничество» — Минэкономразвития России, правительство Московской области, министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и агентство инвестиционного развития Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.