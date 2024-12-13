Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 20:48

В Подмосковье подвели итоги конкурса «Сожми и закрути ПЭТ»

Стали известны итоги экологического конкурса, который регоператор Чеховского кластера провел среди школьников Подольска, Серпухова и Чехова. Победителей торжественно наградили дипломами и призами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Весь ноябрь ребята собирали бутылки ПЭТ, чтобы сдать на переработку. Объем вторичных ресурсов был взвешен, по итогам определили победителей.

Первое место — у обучающихся школы N10 городского округа Чехов. Они собрали 350 кг пластика. На втором — школьники Дашковской школы городского округа Серпухов — 240 кг. На третьем — учащиеся лицея Климовска городского округа Подольск — 120 кг.

Ученики в школах устроили настоящие внутренние соревнования, которые сплотили участников общим полезным делом. Самых активных регоператор также поощрил дополнительными подарками.

«Проявлять заботу об экологии, снижать себестоимость затрат при обращении с отходами и улучшать мир вокруг себя может каждый благодаря нашей акции «Сожми и Закрути ПЭТ», — сказал генеральный директор ООО «МСК-НТ» Вадим Бамбозов.

Акцию уже поддержали жители Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Нижегородской, Тульской, Свердловской области и Сахалина. Также ее одобрили Российский экологический оператор и Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.