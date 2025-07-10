В Подмосковье подвели итоги конкурса на премию губернатора для лучших учителей

В корпоративном университете развития образования (КУРО) подвели итоги конкурсного отбора на присуждение ежегодной премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В региональном этапе приняли участие 332 педагога по 18 учебным предметам. Члены экспертных советов рассмотрели конкурсные материалы: видеопрезентации, рейтинги и публикации участников. По итогам работы были определены кандидаты, которые будут представлены на заседании главного экспертного совета в министерстве образования Московской области. Победителей назовут ко Дню учителя (5 октября).

Как отметили организаторы, при оценке учитывались результаты учебных и внеурочных достижений школьников, позитивная динамика, качество организации образовательного процесса, уровень профессионального развития учителей, а также наличие наград, публикаций и других профессиональных достижений.

Доцент Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук Наталья Шевченко подчеркнула, что конкурс стал важной точкой профессионального роста и осмысления современной роли педагога:

«Важно осмыслить и осознать новую цель — развитие личности обучающегося через развитие его идентичности, гражданской и национальной. И учителя активно работают над этим осмыслением. Однако современному учителю в его новом образе недостаточно помощи и поддержки со стороны системы высшего образования. Существует недостаток поддержки от опытных коллег. Критически важным становится качественное повышение квалификации».

По словам эксперта, конкурс также продемонстрировал дефицит в правовой грамотности педагогов, который могут восполнить только преподаватели высшей школы.

Старший научный сотрудник института содержания и методов обучения им. В. С. Леднева Ольга Шапарина отметила, что современный учитель выполняет просветительскую и воспитательную миссию, являясь образцом для подражания.

«Учитель — это лидер. Он не только передаёт знания, но и вдохновляет. Конкурс показал, что в школах работают заинтересованные, увлеченные педагоги, которые стремятся к научному знанию, умеют пользоваться цифровыми технологиями и вовлекать учеников в образовательный процесс. А каждый урок — это проявление их творческого подхода», — заявила Шапарина.

Она добавила, что современный педагог должен уметь помогать школьникам ориентироваться в потоке информации и постоянно обновлять свои знания и навыки.

В ведомстве отметили, что учителя, прошедшие конкурсный отбор на премию Губернатора, задают высокие стандарты качества образования в регионе. Их практика может стать ориентиром для коллег по всей стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.