В Подмосковье подвели итоги этапа олимпиады по пилотированию БПЛА среди учащихся

27 сентября в городском округе Волоколамск на базе гимназии № 1 прошел третий и заключительный зональный этап Олимпиады Московской области по пилотированию беспилотных летательных аппаратов. В мероприятии приняли участие 25 юных пилотов из разных городов Подмосковья, которые были разделены на две возрастные группы: младшую (7–13 лет) и старшую (14–18 лет). Основным заданием для участников стал точный полет по траектории «восьмерка» на высоте 1–1,5 м, что позволило им продемонстрировать свои навыки и уровень концентрации. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

По итогам соревнований были определены победители и призеры, которые продолжат участие в областном этапе. В номинации «С использованием FPV» все призовые места заняли воспитанники Дома детского творчества городского округа Клин. Среди младших участников 1-е место занял Тимофей Дорофеев, 2-е место досталось Павлу Бродникову, а 3-е место занял Константин Загорский. В старшей группе победителем стал Дмитрий Райков, 2-е место занял Вадим Бычков, и третье место у Матвея Лебедева.

В номинации «Без использования FPV» среди младших участников первое место занял Дмитрий Савватеев из гимназии № 1 г. о. Волоколамск, второе место — у Ярослава Никифорова из Микулинской гимназии г. о. Лотошино, третье место — у Дмитрия Чернышова из той же гимназии. В старшей группе первое место получил Дмитрий Носов (Микулинская гимназия), второе место занял Владимир Теленков (гимназия № 1), третье место — у Данилы Зубкова (Микулинская гимназия).

Олимпиада способствует популяризации инженерно-технического творчества среди молодежи, развивает интерес к современным технологиям и формирует практические навыки пилотирования беспилотных летательных аппаратов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.