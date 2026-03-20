В Подмосковье подвели итоги этапа фестиваля ИИ-проектов

Муниципальный этап регионального фестиваля проектной деятельности по использованию искусственного интеллекта «Область ИИзменений» завершился в Московской области 20 марта. В нем приняли участие школьники из 45 муниципалитетов, которые представили прикладные ИИ-проекты, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Муниципальный этап стал продолжением школьного тура, объединившего команды юных программистов из более чем 500 образовательных организаций региона. Участники посетили занятия по применению искусственного интеллекта в проектной деятельности и под руководством наставников подготовили и защитили проекты, направленные на улучшение школьной среды и профориентацию учащихся.

Образовательные организации активно освещали ход фестиваля в социальных сетях. В официальных аккаунтах опубликовано свыше 270 сообщений с хештегом #областьИИзменений.

Итоги муниципального этапа уже подвели в Богородском, Коломне, Кашире, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Пушкинском, Подольске и Раменском. Школьники представили чат-боты, мобильные приложения, дизайн-проекты школьных пространств, а также алгоритмы защиты персональных данных и предотвращения несанкционированного доступа к электронным устройствам.

Победители муниципального этапа встретятся 18 апреля на очном региональном турнире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.