В Подмосковье подвели итоги четвертого потока «Добро.Центра»

Ассоциацией волонтерских центров совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации реализуется программа по поэтапному созданию во всех городах и населенных пунктах сети центров общественного развития «Добро.Центр» во всех городах и других населенных пунктах, предоставляя таким центрам государственную поддержку для организации деятельности, в рамках исполнения перечня поручений по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 22 декабря 2022 года, утвержденного президентом Российской Федерации 29 января 2023 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Программа создана для развития инфраструктуры поддержки добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив в Российской Федерации. Создание «Добро.Центров» позволяет увеличить число граждан, участвующих в волонтерских и социальных проектах, снизить уровень преступности среди молодежи, уменьшить отток населения, оказать адресную помощь гражданам, а также ускорить достижение одного из показателей национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года по увеличению доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций до 15%.

Получить статус «Добро.Центра» возможно через участие в акселерационной программе.

Акселерация — это образовательная программа, целью которой является глубокое погружение в тему «Добро.Центров» и формирование индивидуального проекта для каждой организации. Проект состоит из социальных и финансовых блоков, что делает программу максимально эффективной для будущих «Добро.Центров».

Четвертый поток акселерации проводился ассоциацией Добро.рф с сентября по ноябрь 2024 года. На участие в акселерации было подано 794 заявки, а финальную защиту проектов прошли 153 организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.