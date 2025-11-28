В Подмосковье подведены итоги осуществления охотничьего контроля

Под руководством председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина состоялось расширенное совещание на тему: «О предварительных итогах осуществления охотничьего контроля в 2025 году и планах на 2026 год». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В мероприятии приняли участие специалисты подразделений государственного охотничьего контроля (надзора) Мособлкомлеса, представители взаимодействующих ведомств и общественных организаций охотников и рыболовов.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин подчеркнул важность предпринимаемых государственными органами и охотпользователями, в ведении которых находится 99 процентов охотничьих угодий региона, совместных усилий по контролю за сохранением популяций животных и организацией устойчивого природопользования, а также по обеспечению равного доступа граждан к охоте.

На совещании отмечено, что в настоящее время в Московской области зарегистрированы 221 тыс. охотников, контроль за деятельностью которых осуществляют 22 государственных и 154 производственных охотинспектора. В ходе контрольных мероприятий в текущем году выявлено 192 административных правонарушения, на виновных наложены штрафы на общую сумму более 200 тыс. рублей. Возбуждено 17 уголовных дел по статье 258 Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота».

Участники совещания также затронули вопросы численности охотничьих ресурсов. За последние пять лет их количество увеличилось более чем на 17 тысяч и превысило 200 тысяч особей, что свидетельствует о правильности принимаемых мер по регулированию охоты и сохранению естественного воспроизводства поголовья. Вместе с тем, отмечено возросшее количество случаев выхода диких животных в населенные пункты, что обусловлено преимущественно природно-климатическими факторами, а также количество дорожно-транспортных происшествий с их участием.

В целях оперативного решения возникающих проблемных ситуаций с участием животных Управлением государственного охотничьего контроля (надзора) Комитета лесного хозяйства Московской области разработана система реагирования на инциденты с участием животных. Она предусматривает скоординированные действия охотпользователей, контролирующих органов и оперативных служб.

В качестве приоритетных задач на предстоящий год председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин обозначил необходимость повышения эффективности регулирования численности охотничьих ресурсов в непосредственной близости от населенных пунктов и объектов инфраструктуры, проведения необходимых биотехнических мероприятий по удержанию животных в пределах угодий, а также повышения оперативности реагирования на сообщения о появлении животных в нехарактерных для них местах.

Он выразил уверенность, что совместные усилия всех заинтересованных сторон помогут найти баланс между ведением устойчивого охотничьего хозяйства и обеспечением безопасности населения.

«Наша общая задача — не только сохранить охотничьи традиции Подмосковья, но и минимизировать риски, связанные с соседством дикой природы и человека», — сказал Алексей Ларькин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.