В Подмосковье поделились методами формирования крепкого родительского сообщества

Руководитель средней общеобразовательной школы № 4 из Орехово-Зуево Алексей Панфилов представил Московскую область на Всероссийском форуме «Новая философия воспитания», где одной из главных тем стало сотрудничество педагогов с родителями. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Он подчеркнул, что школа должна взаимодействовать не только с учениками, но и с их семьями, создавая прочные связи и общие ценности. Особое внимание он уделил важности формирования сильного родительского сообщества, способного оказывать поддержку и влиять на семьи, испытывающие трудности. Такой союз способствует созданию гармоничной воспитательной среды, где поддержка и общие ценности играют ключевую роль.

«Задача школы — перевести нейтральную и негативную аудитории в лояльную. Для этого в школе проводятся открытые встречи, чтобы родители могли высказать свою позицию и исключить фактор недопонимания. Мы приглашаем родителей участвовать во внеурочных занятиях «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты». У нас создан семейный родительский клуб, где активные семьи, через участие и организацию мероприятий, вовлекают все больше родителей в активное сообщество», — отметил Панфилов.

Вклад Алексея был замечен на федеральном уровне, и ему предложили почетную роль модератора открытого урока «Разговор о важном», который провел Президент России Владимир Путин. Сегодня он продолжает вести просветительскую деятельность и активно вовлекает педагогов, учеников и родителей в совместную работу по воспитанию нового поколения.

Руководитель образовательной организации подчеркнул значимость форума для развития воспитательных инициатив. Форум «Новая философия воспитания» — это уникальная площадка, где собираются люди, увлеченные вопросами воспитания и образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.