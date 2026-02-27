В Подмосковье поддержали закон о реабилитации диких животных

Законопроект о регулировании содержания диких животных и работе центров их реабилитации внесен в Госдуму. Инициатива призвана установить четкие правила спасения и лечения животных и исключить злоупотребления в этой сфере, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным. Документ определяет порядок содержания диких животных в случаях, когда это необходимо для спасения их жизни, лечения и последующей реабилитации.

«Это очень своевременная инициатива. Люди или организации, которые делают это для спасения, лечения и реабилитации травмированного животного, исполняют благородную миссию. С другой стороны, к сожалению, есть случаи, когда диких животных содержат под предлогом реабилитации в ненадлежащих условиях. Законопроект призван снять многие коллизии в этой сфере», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Для граждан и организаций, занимающихся реабилитацией, предлагается ввести упрощенный порядок работы. Их деятельность планируют отнести к мероприятиям по охране животного мира, что избавит от необходимости получать отдельные разрешения на пользование объектами животного мира и содержание конкретных особей.

При этом документ устанавливает обязательные требования. Реабилитацию необходимо будет проводить под наблюдением ветеринара и по утвержденным программам, чтобы избежать негативных последствий непрофессионального обращения с животными.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.