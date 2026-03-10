В Подмосковье подали более 800 уведомлений о сносе с начала 2026 года

С начала 2026 года на региональном портале госуслуг Подмосковья подали более 800 уведомлений о начале и завершении сноса объектов капитального строительства. Услуга предоставляется бесплатно и доступна в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Застройщик или технический заказчик обязан направить уведомление о планируемом сносе не позднее чем за 7 рабочих дней до начала работ. Сообщить о завершении сноса необходимо в течение 7 рабочих дней после окончания работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.