сегодня в 10:44

В Подмосковье подали более 21 тыс уведомлений о планируемом строительстве дома

С начала текущего года через портал госуслуг Московской области подано более 21 тыс. заявлений на уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС или садового дома. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Перед началом строительных работ собственник земельного участка должен подать уведомление о планируемом строительстве дома. Для удобства заявителей предусмотрена возможность предварительной проверки ограничений использования земельного участка посредством Геопортала Подмосковья.

Услуга «Уведомления о планируемом строительстве объекта ИЖС» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам», подраздел «Земля», пункт меню — «Строительство». Чтобы подать заявление, следует авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

В рамках данной услуги можно также подать заявление на изменение параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ИЖС.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. Воспользоваться ею могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

К услуге подключен умный сервис предпроверки, который поможет проверить статус ранее поданного заявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.