В Подмосковье подали более 1,3 тыс заявлений на выплату на протезы

Жители Подмосковья с начала 2026 года направили более 1,3 тыс. заявлений на выплату для приобретения протезно-ортопедических и слуховых изделий через региональный портал госуслуг. Услуга доступна онлайн и предоставляется при соблюдении установленных условий, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выплата на приобретение протезно-ортопедических и (или) слуховых изделий» размещена на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Обратиться за оформлением могут жители Московской области, не имеющие группы инвалидности. Показания к протезированию должны быть подтверждены справкой из медицинского учреждения Подмосковья.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней. При положительном ответе заявителя включат в реестр граждан, имеющих право на протезно-ортопедическую помощь.

Выплата на приобретение протезно-ортопедических изделий предоставляется семьям с доходом ниже трехкратной величины прожиточного минимума. Компенсация на слуховые изделия назначается без учета доходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.