В Подмосковье подали более 1,2 тыс заявок на выплату по уходу

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 1,2 тыс онлайн-заявок на оформление выплаты по уходу за инвалидами I и II группы. Услуга доступна на региональном портале и предоставляется при соблюдении ряда условий, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплата назначается жителям, которые ухаживают за инвалидами I и II группы, признанными нуждающимися в стационарном социальном обслуживании и проживающими в Московской области. Получателями могут стать неработающие граждане, студенты-заочники, а также те, кто работает дистанционно или не более двух часов в день. Возраст заявителя — от 18 до 65 лет.

Услуга «Предоставление выплаты на осуществление ухода за инвалидами» размещена на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить документы. Решение поступает в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

Выплата назначается на шесть календарных месяцев. Для ее продления требуется повторно подать онлайн-заявление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.