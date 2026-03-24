В Подмосковье подали 12,2 тыс заявлений на выплату новорожденным

Более 12,2 тыс. заявлений на выплату для приобретения предметов ухода за новорожденными подали жители Подмосковья с начала года через региональный портал госуслуг. Поддержка предоставляется семьям, которые ранее не получали подарочный набор, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплату могут оформить родители детей, родившихся в Московской области не ранее 1 января 2019 года. Ее размер составляет 20 тыс. рублей. Право на получение средств имеют семьи, которые ранее не воспользовались подарочным набором для новорожденного.

При подаче заявления необходимо указать данные о ребенке и банковские реквизиты для перечисления средств. Срок рассмотрения обращения составляет семь рабочих дней.

В случае положительного решения деньги поступят на счет заявителя в течение пяти рабочих дней. Услуга «Предоставление выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными детьми» доступна на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.