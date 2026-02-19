В Подмосковье почти 2,5 тыс раз заказали справки об аренде земли

С начала 2026 года жители и предприниматели Подмосковья почти 2,5 тыс раз оформили справки о задолженности по аренде земельных участков через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, которые арендуют земельные участки или ранее владели ими на правах аренды. Справка позволяет подтвердить наличие или отсутствие задолженности по арендной плате.

Оформить документ можно на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Использование и аренда», а также через сервис «Личный кабинет арендатора». Услуга предоставляется бесплатно, срок подготовки справки составляет три рабочих дня.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году электронной услугой на региональном портале воспользовались более 13 тыс раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.