В Подмосковье планируют создать новое производство кофе мощностью 25 тыс т в год

В рамках международной выставки WorldFood Moscow прошла стратегическая встреча представителей министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с руководством международного кофейного бренда TNI KING COFFEE. С 2016 года компания экспортирует продукцию в более 120 стран мира, предлагая различные варианты: от быстрорастворимого кофе до обжаренного и молотого. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Во встрече приняли участие заместители министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Лисятникова и Дмитрий Черепнин, а также основатель бренда госпожа Ле Хоанг Диеп Тао. Стороны обсудили привлечение инвестиций в производство кофе на территории Подмосковья. Особое внимание уделили планам по строительству нового предприятия на площади около 15 га, где в год будут выпускать порядка 15 тыс. тонн обжаренного и молотого кофе и 10 тыс. тонн — растворимого. Реализация проекта запланирована в период с 2026 по 2028 годы.

«Московская область входит в число лидирующих регионов по инвестиционной привлекательности. У нас развита транспортно-логистическая инфраструктура, высокий потенциал рынка, уровень образования и подготовки кадров. Мы поддерживаем производителей агропромышленного комплекса через меры господдержки, снижение административных барьеров и цифровизацию — например, создали интерактивный календарь с условиями по субсидиям и грантам для сельхозтоваропроизводителей. Развивать агробизнес в регионе выбирают как отечественные компании, так и предприятия из дружественных стран», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Регион занимает 1 место в Центральном федеральном округе и 2 место в России по объему производства кофе. За 7 месяцев с начала года выпуск увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 11,8 тыс. тонн. Создание новых производственных мощностей позволит усилить эти показатели и укрепить позиции региона на рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.