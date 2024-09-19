В Подмосковье перераспределили полномочия в сфере земельных отношений
В Мособлдуме приняли закон об упрощении и цифровизации некоторых услуг в сфере земельных отношений, а также перераспределили полномочия в ней, передает корреспондент РИАМО.
С 2025 года органы местного самоуправления и учреждения (МСУ) перестанут выполнять следующие функции:
- определение разрешенного использования земельных участков по классификатору;
- предоставление земель в постоянное или безвозмездное пользование;
- утверждение схем раздела или объединения участков;
- перевод земель между категориями (это будет делать комитет по архитектуре и градостроительству);
- выдача разрешений на использование участков, которые не имеют четкой государственной принадлежности.
Четыре полномочия будет осуществлять Мособлимущество Московской области и одно полномочие — комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья.
Срок наделения органов МСУ полномочиями в области земельных отношений, установленный законом Московской области № 270/2020-ОЗ, продлевается на год — до конца 2025 года.
«При реализации полномочий в рамках оказания государственных услуг будет учитываться позиция органов МСУ», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Также по новому закону органы МСУ смогут устанавливать публичный сервитут (право ограниченного использования чужого земельного участка — ред.) для размещения местных инженерных сооружений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
Также глава региона заявлял, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.