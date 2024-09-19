сегодня в 13:02

В Подмосковье перераспределили полномочия в сфере земельных отношений

В Мособлдуме приняли закон об упрощении и цифровизации некоторых услуг в сфере земельных отношений, а также перераспределили полномочия в ней, передает корреспондент РИАМО.

С 2025 года органы местного самоуправления и учреждения (МСУ) перестанут выполнять следующие функции:

определение разрешенного использования земельных участков по классификатору;

предоставление земель в постоянное или безвозмездное пользование;

утверждение схем раздела или объединения участков;

перевод земель между категориями (это будет делать комитет по архитектуре и градостроительству);

выдача разрешений на использование участков, которые не имеют четкой государственной принадлежности.

Четыре полномочия будет осуществлять Мособлимущество Московской области и одно полномочие — комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Срок наделения органов МСУ полномочиями в области земельных отношений, установленный законом Московской области № 270/2020-ОЗ, продлевается на год — до конца 2025 года.

«При реализации полномочий в рамках оказания государственных услуг будет учитываться позиция органов МСУ», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Также по новому закону органы МСУ смогут устанавливать публичный сервитут (право ограниченного использования чужого земельного участка — ред.) для размещения местных инженерных сооружений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

Также глава региона заявлял, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.