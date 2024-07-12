В Подмосковье пассажирам электричек с животными будут раздавать кулоны-адресники

При покупке билетов на провоз животных пассажиры ЦППК могут бесплатно получить брендированные кулоны-адресники в привокзальных кассах. Акция призвана напомнить о правилах провоза домашних любимцев в электропоездах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Брендированный логотипом ЦППК адресник может получить каждый, кто оформит билет на провоз животного, — в кассах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского вокзалов.

Ко всем кулонам прилагается открытка-памятка с правилами провоза животных в электропоездах. Так, с небольшими питомцами нужно путешествовать, перевозя их в переносках или на коленях, а с крупными — ехать в тамбуре. Вне зависимости от размеров, все собаки должны быть в намордниках и на поводках. Провоз животного в поездах ЦППК стоит всего 25% от обычного билета, а на МЦД он и вовсе бесплатный.

«Наши пассажиры все чаще берут с собой в дорогу домашних любимцев. Только с начала года оформлено 212 тыс. билетов на провоз животных — на 13 тыс. больше за тот же период прошлого года. И сегодняшней акцией мы обращаем внимание каждого, что питомцев нужно перевозить по правилам — о которых мы напоминаем на оборотной стороне открытки. В подаренные кулоны-адресники необходимо поместить информацию о своем любимце — так в любой непредвиденной ситуации ему будет проще вернуться домой», — рассказала начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

С полными правилами провоза животных можно также ознакомиться на сайте в разделе «Условия проезда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.