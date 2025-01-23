В Подмосковье оцифровали услугу по установлению добровольной опеки

На портале госуслуг Московской области появилась услуга установления опеки (попечительства) над несовершеннолетним по заявлению его родителей или по заявлению самого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В электронный вид переведена услуга по установлению опеки по заявлению родителей или самого ребенка. Назначить несовершеннолетнему опекуна теперь можно онлайн через региональный портал. Для этого понадобится авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Решение поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Если родители не могут исполнять свои родительские обязанности по уважительным причинам, то они могут подать заявление о назначении ребенку опекуна или попечителя. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, то опекун или попечитель может быть назначен по заявлению самого несовершеннолетнего.

Услуга «Установление опеки (попечительства) по заявлению родителей несовершеннолетнего (по заявлению несовершеннолетнего)» доступна на региональном портале. Помимо перевода в электронный вид, услугу дополнили сервисами, которые позволят сэкономить время при оформлении заявления. Так, внедрен сервис получения согласия предполагаемого опекуна в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья. Кроме того, добавлен сервис расчета периода, за который опекун должен предоставить доходы.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.