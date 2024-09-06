В Подмосковье оцифровали процесс включения в реестр детских лагерей

Теперь подать сведения для внесения в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Московской области можно на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Наш регион стал первым в стране, который оцифровал процесс включения в реестр детских лагерей. Раньше организации по электронной почте отправляли полный пакет документов. Сейчас все стало значительно проще: достаточно заполнить электронное заявление на нашем региональном портале и прикрепить сканы учредительных документов, все остальные сведения будут запрошены автоматически», — прокомментировала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Реестр организаций, предоставляющих отдых и оздоровление детей, — это список зарегистрированных детских лагерей в регионе, содержащий информацию об условиях проживания, программах, досуге и стоимости путевок. Также в реестре можно найти данные о прошедших обязательных проверках Роспотребнадзора, МВД и Государственного пожарного надзора.

Услуга «Формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления» предоставляется бесплатно. Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. В рамках услуги, помимо включения в реестр, также можно изменить уже внесенные данные или подать заявление на исключение организации из реестра.

Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА в качестве организации, заполнить электронную форму и прикрепить копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке.

Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 6 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.