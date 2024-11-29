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В Подмосковье оцифровали еще одну услугу

На портале госуслуг Московской области появилась электронная услуга по оформлению компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, проживавших в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Услуга позволяет жителям Московской области оформить необходимые документы для выплаты компенсации в электронном виде. Ранее для этого приходилось посещать учреждения лично. Теперь достаточно воспользоваться региональным порталом: заполнить онлайн-заявку, прикрепить документы. Ответ поступит в личный кабинет.

Новая услуга «Выплата компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Воспользоваться ею могут жители, которые взяли на себя расходы по организации похорон.

Обратиться за компенсацией расходов необходимо не позднее 6 месяцев с даты смерти реабилитированного лица.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.