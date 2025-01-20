В Подмосковье отработали 2,6 тыс заявок по перемещению продуктов для животных

В прошлом году в единый кол-центр ветеринарии Минсельхозпрода Московской области поступило более 2,6 тыс. обращений от представителей хозяйствующих субъектов по вопросам регистрации в федеральных программах «Меркурий» и «Цербер», а также получения информации об исследованиях продукции животноводства. Все запросы были отработаны, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Меркурий» — федеральная государственная информационная система в области ветеринарии, предназначенная для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по России.

Основная задача — контроль за передвижением продукции между предприятиями. В системе отображается весь трек продуктов животноводства, пчеловодства, удобрений и охотничьих трофеев.

Получить справочную информацию по одному из сопутствующих вопросов или записать питомца на прием или вакцинацию к ветеринару можно по номеру единого колл-центра: 8 (495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.