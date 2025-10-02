В Подмосковье открылось более 850 новых кафе и ресторанов

За три квартала 2025 года на территории Московской области было введено в эксплуатацию свыше 850 новых предприятий общественного питания. Это стало значительным вкладом в развитие инфраструктуры гостеприимства, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Ведомство сообщает, что открытие новых объектов сопровождалось созданием сопутствующей инфраструктуры и новых рабочих мест. Так, в сфере общественного питания было организовано более 27 тыс. новых посадочных мест для жителей и гостей региона и создано порядка 4 000 рабочих мест. Лидерами по темпам открытия новых кафе и ресторанов стали г. о. Балашиха (89 предприятий), г. о. Красногорск (60 предприятий), г. о. Мытищи (59 предприятий).

В основном открываются заведения с понятными и любимыми кухнями такие, как кавказская, итальянская, азиатская. Например, в Красногорске открылась одна из точек сети ресторатора Аркадия Новикова «Pro.Хинкали by Novikov», а в Мытищах появилась локация сети кофеен «French Bakery SeDelice». Параллельно растет интерес и к более узким и аутентичным направлениям, а также к современной интерпретации локальных продуктов. Например, в парке Малевича в Одинцово открылся ресторан «Alaska» с авторским прочтением европейской кухни, а в поселке городского типа Боброво Ленинского городского округа — ресторан турецкой кухни «Merhaba». Не пропадает интерес и к предприятиям быстрого питания. Так, в Мытищах открылись новые точки ресторанов быстрого обслуживания «Subway» и «Вкусно и точка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.