В Подмосковье открылось более 1,3 тыс новых кафе и ресторанов

В Московской области продолжается активное развитие инфраструктуры гостеприимства. За 11 месяцев 2025 года на территории региона ввели в эксплуатацию свыше 1 300 новых заведений общественного питания. Это позволило создать более 8,5 тысяч рабочих мест и обеспечить жителей и гостей области 48 тысячами посадочных мест, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Наибольшее количество новых объектов открылось в крупных и динамично развивающихся городских округах. Лидерами по вводу стали Балашиха — в ней открылось 99 предприятий, Одинцовский округ — 91 и Истра — 78. В Мытищах начали работу 72 заведения, в Красногорске — 70, в Солнечногорске — 63. В ноябре для любителей итальянской кухни в Одинцовском городском округе открыл свои двери «Pino Grappino». В Пушкино открылся ресторан японской кухни «Ояшима», а для жителей Подольска начала работу уютная кофейня «Капучиново».

Ведомство отмечает устойчивый рост сектора общественного питания в регионе. Открытие новых кафе, ресторанов и других объектов способствует созданию рабочих мест, повышает качество жизни населения и развивает туристическую привлекательность Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.