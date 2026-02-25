В Подмосковье открыли раздел для муниципалитетов на портале

Новый тематический блок для органов местного самоуправления появился на портале «Цифровой регион» в Подмосковье. В разделе собраны цифровые решения для повышения эффективности управления и качества услуг, сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Раздел предназначен для муниципальных команд, внедряющих современные технологии. Сейчас в нем представлено 38 инициатив по ключевым направлениям: городское хозяйство и благоустройство, дороги и транспорт, безопасность, инвестиции и управление, строительство и имущество, социальная сфера, культура и спорт, экология, лес и сельское хозяйство, экономика и финансы.

Каждое решение содержит описание процессов, ожидаемые эффекты и форму для подачи заявки на внедрение. Такая структура помогает ускорить тиражирование успешных практик и снизить организационные барьеры при запуске цифровых сервисов на местах.

Новый формат направлен на формирование системного подхода к цифровой трансформации муниципалитетов и повышение эффективности управления территориями. Портал «Цифровой регион» является всероссийской платформой для обмена лучшими практиками внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.