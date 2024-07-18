В Подмосковье открыли международный научно-практический форум «Агрополигон-2024»

В четверг в Домодедове на базе опытной станции ВНИИ агрохимии состоялось открытие международного научно-практического форума «Агрополигон-2024». Площадка будет работать ­18 и 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Форум посвящен передовым технологиям и научным достижениям в области агрохимии, растениеводства и земледелия. Здесь собираются сельхозтоваропроизводители, представители научно-исследовательских центров, производители техники, удобрений и средств защиты растений и семян.

В первый день форума прошла часть тематических дискуссий, круглых столов, презентаций и научно-практических сессий с участием представителей научных организаций в области сельского хозяйства, среди которых сессии на тему: «Цифровизация в сельском хозяйстве» и «Инновационные технологии как локомотив успешного развития бизнеса». Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» и ФГБУ «РосАгрохимслужба».

На площадке представлена инновационная техника, а также последние открытия в области аграрной науки. Подмосковные и российские производители представляют на стендах свою продукцию: семена, удобрения, средства защиты под различные сельскохозяйственные культуры.

Научно-практический форум «Агрополигон-2024» организован «Всероссийским научно-исследовательским институтом агрохимии имени Д. Н. Прянишникова» при поддержке администрации Домодедова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.