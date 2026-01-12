В Подмосковье открыли более 160 пунктов для утилизации новогодних деревьев

В Московской области стартовала ежегодная акция по приему новогодних деревьев для переработки. Жители могут сдать ели, сосны и пихты в специальные пункты до 8 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Подмосковье началась экологическая акция «Сдай елку на переработку». Жителям региона рекомендуют не выбрасывать хвойные деревья на контейнерные площадки, а сдавать их в специализированные пункты приема. Адреса пунктов размещены на интерактивной карте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Перед сдачей необходимо очистить дерево от игрушек, мишуры и гирлянд. Акция продлится до 8 февраля 2026 года. В этом году в регионе оборудовано более 160 пунктов приема, включая площадки «Мегабак» и локации рядом с жилыми районами.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что акция проводится ежегодно и пользуется популярностью у жителей. Собранные деревья переработают в техническую щепу, которую используют для благоустройства, компостирования и в качестве корма для животных в зоопарках и на фермах. В прошлом году на переработку отправили более 30 тонн деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.