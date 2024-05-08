В Подмосковье открылась выставка, посвященная ветеранам стройкомплекса региона

В экспозиции представлены фотографии трудовых коллективов и профессиональных династий, ведомственные награды и благодарности, истории успехов Подмосковных строителей.

Роза Поверинова родилась 1940 г. р. за достигнутые высокие показатели была занесена в Книгу Почета. После окончания школы она начала работать штукатуром 2 разряда в СМУ-2. Также за время работы освоила профессию плиточника и получила 4 разряд. К работе относилась добросовестно и честно, всегда пользовалась уважением со стороны рабочих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.