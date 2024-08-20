В Подмосковье отберут заявки на выдачу субсидий для развития сельхозкоопераций

С 21 августа начинается отбор заявок на предоставление субсидий из бюджета Московской области для развития региональных сельскохозяйственных коопераций в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и ее реализации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В рамках проекта предусмотрены субсидии на 13,7 млн рублей, которые выделяются по 2 основным направлениям: возмещение не более 50% от затрат на приобретение имущества, техники и крупного рогатого скота для замены больного стада, не более 20% — на уплату платежей за приобретенные в лизинг оборудование и объекты для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, а также возмещение за закупку продукции у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов или личных подсобных хозяйств.

Специалисты Минсельхоза Подмосковья уточняют, что прием заявок продлится до 31 августа в системе «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

К сельскохозяйственным потребительским кооперативам относятся юридические лица, зарегистрированные на сельской территории, осуществляющее деятельность по заготовке, хранению, переработке, сортировке, убою, охлаждению, объединяющее не менее 5 граждан РФ или 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.