В Подмосковье оштрафовали нелегальных перевозчиков отходов

В Подольске и Ленинском округе привлекли к ответственности двух перевозчиков отходов без разрешительных документов. Нарушителей задержали сотрудники полиции, по итогам рассмотрения протоколов им назначили штрафы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии и природопользования Московской области вынесло постановления о назначении административных наказаний за незаконную транспортировку отходов. Протоколы об административных правонарушениях поступили из УМВД России по городским округам Подольск и Ленинский.

«Один из нелегальных перевозчиков был задержан полицейскими в Подольске. Второй гражданин был остановлен на 24-м километре Каширского шоссе. Оба пытались перевезти отходы без разрешительной документации и без оформления электронных талонов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По итогам рассмотрения материалов оба нарушителя оштрафованы.

Министр добавил, что с начала года за незаконную перевозку строительного мусора вынесено 132 постановления. Общая сумма штрафов превысила 8 млн рублей.

В министерстве напомнили, что в соответствии с федеральным законом «Об отходах производства и потребления» транспортировать отходы можно только при наличии полного пакета разрешительных документов и специальных знаков на транспорте с указанием класса опасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.