В Подмосковье оштрафовали нарушителей за незаконный вывоз отходов

Инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности двух жителей Раменского и Щелково за нарушения правил обращения со строительными отходами, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники полиции выявили факты нарушений и направили протоколы в Минэкологии региона. По итогам их рассмотрения вынесены постановления о назначении административных штрафов.

В деревне Огуднево округа Щелково мужчина выгрузил строительный мусор из фургона в неустановленном месте.

«А в деревне Чулково Раменского округа сотрудники МУ МВД России «Раменское» задержали гражданина, перевозившего строительные отходы без разрешительных документов. По итогам рассмотрения протоколов оба нарушителя привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В министерстве напомнили, что лица, допущенные к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации. Перевозчики также должны оформлять паспорт отходов и документы с указанием их количества, цели и места назначения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.