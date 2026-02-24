В Подмосковье оштрафовали 94 водителей за блокировку мусоровозов

В Московской области за неделю к ответственности привлекли 94 автовладельцев за препятствие вывозу твердых коммунальных отходов. Сумма штрафов превысила 470 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушения фиксировали возле контейнерных площадок, где припаркованные автомобили мешали проезду спецтехники. К административной ответственности привлекли 94 владельца транспортных средств. Общая сумма штрафов составила более 470 тыс. рублей.

Все материалы направили жители через мобильное приложение «Народный инспектор». Пользователи передавали фото- и видеодоказательства, подтверждающие факты блокировки проезда мусоровозам.

Больше всего нарушителей за неделю выявили в Ленинском округе — 45 человек. В Одинцове зафиксировали 27 случаев, в Мытищах — 20. Сервис «Народный инспектор», интегрированный в приложение «Добродел», также позволяет сообщать о парковке на газонах и детских площадках, сбросе отходов из автомобиля и других нарушениях в сфере благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.