В Подмосковье оштрафовали 608 водителей за парковку у контейнеров

С начала 2026 года в Подмосковье к административной ответственности привлекли 608 автовладельцев за парковку возле контейнерных площадок. Нарушения фиксируют по обращениям жителей через приложение «Народный инспектор», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего случаев зафиксировали в Королеве на улице Советской в микрорайоне Первомайский у домов 47к6, 47к2 и 47к1. Также нарушения выявлены в Ленинском округе в поселке Володарского на улице Елохова Роща, 2, в поселке Лопатино в ЖК «Государев Дом» на Сухановской улице, 21, и в Одинцове на Рябиновой улице, 7.

Парковка рядом с контейнерными площадками запрещена, поскольку автомобили мешают проезду спецтехники и затрудняют вывоз отходов. За такие действия предусмотрены штрафы, а в ряде случаев возможна эвакуация транспортного средства.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что приложение «Народный инспектор» помогает фиксировать случаи безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки. Сервис позволяет оперативно вынести постановление владельцу автомобиля.

Сообщить о нарушении можно через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», записав видео с четкой фиксацией государственного номера машины.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.