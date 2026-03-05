В Подмосковье оштрафовали 567 водителей за блокировку мусоровозов

В феврале в Московской области к ответственности привлекли 567 автовладельцев за парковку, мешающую вывозу твердых коммунальных отходов. Общая сумма штрафов превысила 5,1 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушения фиксировали в том числе по обращениям жителей через мобильное приложение «Народный инспектор». Благодаря фото с геометками удавалось установить автомобили, перекрывающие подъезд спецтехники к контейнерным площадкам, и привлекать их владельцев к административной ответственности.

В феврале больше всего таких случаев выявили в Ленинском округе — 124. В Одинцове зафиксировали 108 нарушений, в Мытищах — 65, в Котельниках — 39, в Дмитровском округе — 36.

Сервис «Народный инспектор» работает на базе приложения «Добродел». С его помощью жители могут сообщать о парковке на газонах и детских площадках, несанкционированном сбросе отходов из автомобилей и блокировке проезда мусоровозов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.