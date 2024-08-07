сегодня в 13:23

В Подмосковье опубликовано 46 закупок с 29 июля по 2 августа

С 29 июля по 2 августа 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 46 закупок, сообщает пресс-служба ведомства.

В регионе ищут подрядчиков для выполнения капитальных ремонтов в детских школах искусств в городских округах: Бронницы, Люберцы, Чехов.

Также работы по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений состоятся в следующих городских округах: Щелково, Серпухов, Фрязино, Пушкинский, Луховицы, Истра.

В Чехове на реках Бобровка и Теменка после определения подрядчика произведут капремонт плотин.

В Подмосковье продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей и по строительству новых блочно-модульных котельных в нескольких городских округах.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.