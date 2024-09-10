В Подмосковье опубликовано 29 закупок за неделю

С 2 по 6 сентября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 29 закупок, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по реконструкции центральных тепловых пунктов (ЦТП) в Волоколамском и Ленинском городских округах, а также котельной в Одинцовском.

Строительство новых блочно-модульных котельных ожидается в следующих городских округах Московской области: Волоколамский, Кашира и Коломна.

Выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей будет в г. о. Реутов, а по строительству тепловых сетей — в г. о. Кашира.

Также предстоит выполнение работ по благоустройству общественных территорий: «набережной» пруда во Власихе и третья очередь благоустройства каскада прудов на реке Теребенка в г. о. Чехов.

Работы по капитальному ремонту зданий школ планируются в городских округах: Солнечногорск и Сергиево-Посадский.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.