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В Подмосковье опубликовано 26 закупок за неделю

Комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 26 закупок с 1 по 5 июля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в регионе продолжается реконструкция и строительство котельных.

В Ленинском городском округе запланирован капремонт участков тепловых сетей.

Продолжается определение подрядчиков на выполнение работ по капитальному ремонту школ в Подмосковье: объявлены конкурсы в Сергиево-Посадском г. о., г. о. Восход и г. о. Клин.

Также работы по капитальному ремонту больниц состоятся в Лыткарино и Люберцах.

В Можайске после определения подрядчика реконструируют стадион «Спартак», в Электростали капремонт предстоит культурному центру «Октябрь», а в г. о. Щелково построят плавательный бассейн.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.