В Подмосковье опубликовано 26 закупок за неделю
Фото - © Медиаархив Московской области
Комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 26 закупок с 1 по 5 июля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, например, в регионе продолжается реконструкция и строительство котельных.
В Ленинском городском округе запланирован капремонт участков тепловых сетей.
Продолжается определение подрядчиков на выполнение работ по капитальному ремонту школ в Подмосковье: объявлены конкурсы в Сергиево-Посадском г. о., г. о. Восход и г. о. Клин.
Также работы по капитальному ремонту больниц состоятся в Лыткарино и Люберцах.
В Можайске после определения подрядчика реконструируют стадион «Спартак», в Электростали капремонт предстоит культурному центру «Октябрь», а в г. о. Щелково построят плавательный бассейн.
Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.
Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.