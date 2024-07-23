В Подмосковье опубликовали 28 закупок за неделю

С 15 по 19 июля 2024 года в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 28 закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» продолжается выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации школ в городских округах Подмосковья: Клин, Можайский и Одинцовский, Орехово-Зуевский, Щелково, Подольск, Серпухов.

Также продолжаются работы по строительству и реконструкции котельных. Так, например, они планируются в округах Балашиха, Щелково, Шаховская, Реутов и Истра.

Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения планируется в Лосино-Петровском.

В Одинцовском городском округе запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.