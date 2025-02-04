В Подмосковье опубликовали 22 соцзначимые закупки за неделю

С 27 января по 31 января в единой информационной системе и на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 22 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Среди них объявлено 6 закупок на выполнение работ по капремонту участков тепловых сетей в городских округах Кашира и Подольск, муниципальном округе Луховицы.

В регионе ищут подрядчиков для выполнения работ по благоустройству набережной Яузы от Центрального парка до Березовой рощи в городском округе Мытищи.

Также работы по благоустройству общественной территории состоятся в Серпухове.

В п. Большие Вяземы Одинцовского городского округа Московской области планируется реконструкция сетей водоотведения.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.