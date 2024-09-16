В Подмосковье определили самые посещаемые карусели с 9 по 15 сентября

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 9 по 15 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшую неделю карусели посетили 15,22 тыс. человек. Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю: в Сергиевом Посаде — более 3 000 человек; Ногинске — более 2 100 человек; Чехове — более 2 000 человек.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.