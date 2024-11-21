В Подмосковье определили победителей конкурса инициатив родительских сообществ

20 ноября на втором заседании Всероссийского родительского комитета при министерстве просвещения РФ подвели итоги конкурса инициатив от родительских сообществ. В Московской области было подано свыше 100 заявок, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках конкурса родители могли предложить свои идеи по направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание и научное познание. Призовой фонд составил от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Шесть победителей из Подмосковья получили гранты для реализации своих проектов.

Четыре из них получили по миллиону рублей: «Праздник с Капитошкой» от лицея из Павловского Посада и «Семейный театральный фестиваль «Живая История» — театральный мост между поколениями» от гимназии № 5 имени Героя Советского Союза А. И. Алексеева из Сергиева Посада. Также проекты «Туризм — школа жизни» от Волоколамской школы № 3 и «Школьный музей: Девять 100—летий спустя» от Волоколамской школы № 2.

Два других проекта выиграли по 500 тысяч рублей: «Битва хоров: 80 лет Великой Победе!» от гимназии № 8 из Коломны и «Сохраняя традиции» от Андреевской школы городского округа Солнечногорск.

Темы проектов предполагают воспитание честности, доброты, милосердия, уважения к старшим и формирование навыков безопасного поведения.

В состав Всероссийского родительского комитета вошли 60 человек, включая представителей министерства образования Московской области, подведомственных организаций, «Движение первых», Российского общества «Знание» и активных родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.