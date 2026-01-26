В Подмосковье опекуны несовершеннолетних могут подать отчет онлайн

Опекуны несовершеннолетних подопечных в Подмосковье получили возможность подавать ежегодный отчет об имуществе в электронном виде через региональный портал, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале Московской области услуга «Отчет опекуна (попечителя)» стала доступна для опекунов несовершеннолетних подопечных. Теперь им не требуется лично посещать орган опеки и попечительства для подачи ежегодного отчета об имуществе.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области напомнили, что в конце 2024 года аналогичная возможность появилась у опекунов и попечителей совершеннолетних лиц. За 2025 год через портал было подано около 1,5 тыс. электронных отчетов.

Оформить заявление можно в разделе «Семья» – «Опека и попечительство» на региональном портале после авторизации через ЕСИА. Необходимо заполнить электронную форму и приложить подтверждающие документы.

Опекуны и попечители обязаны ежегодно сдавать отчет о хранении, использовании и управлении имуществом подопечного до 1 февраля года, следующего за отчетным. В случае освобождения от обязанностей отчет предоставляется в течение трех дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.