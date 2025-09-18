В Подмосковье онлайн-услугой для медработников воспользовались более 10 тыс раз

С начала года подмосковные медицинские работники подали более 10 тыс. онлайн-заявлений на получение выплаты по аренде жилья. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга «Выплаты медицинским работникам по аренде жилья» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Оформить выплату могут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, которые являются сотрудниками медучреждений государственной системы здравоохранения Подмосковья и работают не менее чем на одну полную ставку. При этом у заявителя и членов его семьи не должно быть в собственности жилья на территории Московской области.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и указать реквизиты для перечисления денежных средств. Теперь в электронной форме заявления больше не нужно вводить расчетный счет — достаточно указать номер зарплатной карты «МИР», а умный сервис мгновенно проверит его корректность и сразу сообщит об ошибке, если она допущена.

Сумма компенсации по аренде жилья составляет от 20 до 30 тыс. рублей, в зависимости от городского округа, где трудоустроен специалист. В случае если за выплатой обращается семья, в которой оба супруга — медработники, то они получат от 30 до 45 тыс. рублей.

Кроме того, подать онлайн-заявление на получение выплаты можно также в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.