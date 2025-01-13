В Подмосковье около 500 собак прошли программу ОСВВ в прошлом месяце

В Московской области продолжается программа ОСВВ, которая является главным способом обращения с бездомными собаками, известная как «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат», узаконивающая их свободное нахождение в городской среде. В декабре прошлого года было поймано 497 животных без владельцев, которым проведены все необходимые процедуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На первом этапе собаку привозят в пункт временного содержания, где после карантина обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют, стерилизуют или кастрируют. Если она не проявляет агрессии, то по окончании послеоперационного периода будет выпущена в прежнее место обитания. Узнать такую собаку можно по бирке на ухе.

Данная процедура помогает регулировать численность бездомных животных.

Если вы увидели безнадзорную собаку без бирки, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 550-65-22 (круглосуточно).

В министерстве также напомнили о важности чипирования домашних четвероногих друзей: после отлова у питомца проверяют чип и в случае его наличия возвращают владельцу.

Найти ближайшую клинику и уточнить часы приема можно по единому телефону: 8 (495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.