В Подмосковье обучили руководителей экзаменационных пунктов

Региональное обучение руководителей пунктов проведения экзаменов прошло 7 апреля в школе «Полет» в Красногорске. В нем приняли участие около 400 специалистов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В обучении участвовали руководители пунктов проведения экзаменов, муниципальные ответственные за государственную итоговую аттестацию и заместители начальников управлений образования, курирующие вопросы ГИА.

Участники рассмотрели актуальные нормативные документы и проработали инструкции по организации и проведению экзаменов. Особое внимание уделили обязанностям руководителя ППЭ, который несет персональную ответственность за подготовку пункта, инструктаж организаторов и слаженную работу команды в соответствии с установленным порядком.

Также специалисты разобрали нестандартные ситуации, получили рекомендации по их решению и обсудили возможные риски. Отдельный блок посвятили межведомственному взаимодействию при подготовке и проведении экзаменов, а также профилактике нарушений.

«Важно создать спокойную и доброжелательную обстановку на экзамене», — подчеркнула первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

В ведомстве отметили, что регион активно готовится к предстоящей экзаменационной кампании. Все работники пунктов проведения экзаменов пройдут обучение на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.