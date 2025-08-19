сегодня в 16:50

В Подмосковье обсудят вопросы обеспечения безопасности в школах

20 августа 2025 года в рамках Форума педагогов Подмосковья пройдет масштабный семинар «Школа Подмосковья — территория безопасного поведения», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Мероприятие, посвященное актуальным вопросам обеспечения безопасности и психологической поддержки в школах, объединит более тысячи специалистов системы образования, подразделений полиции по делам несовершеннолетних, профилактики правонарушений и безопасности дорожного движения.

На семинаре участники обсудят ключевые темы, такие как:

Современные угрозы безопасности в школах и способы их предотвращения;

Профилактика деструктивного поведения среди учащихся;

Меры по снижению детского дорожно-транспортного травматизма;

Взаимодействие между школами, семьями и комиссиями по делам несовершеннолетних;

Новые подходы к противодействию конфликтам и преступлениям в образовательной среде.

«Обеспечение безопасности в школах остается приоритетной задачей для Подмосковья. В новом учебном году особое внимание будет уделено вопросам противодействия буллингу и киберугрозам, а также совершенствованию систем мониторинга правонарушений. Семинар станет важной площадкой для разработки межведомственных подходов к обеспечению безопасной образовательной среды в регионе», — отметили в ведомстве.

Место проведения: г. Москва, Староватутинский проезд, д. 8, актовый зал Корпоративного университета развития образования

Время начала мероприятия: 15:00

Семинар будет доступен для просмотра по ссылке: https://my.mts-link.ru/j/40947613/2152367135

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.