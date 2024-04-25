сегодня в 17:12

В Подмосковье обсудили взаимодействие Росреестра и налоговой службы

Управление Росреестра по Московской области приняло участие в совещании межведомственной группы по вопросам информационного взаимодействия с УФНС по Подмосковью, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы по информационному взаимодействию: полнота и корректность данных о характеристиках объектов недвижимости и правах (площади, кадастровой стоимости, цене сделки, архивный статус, дубли объектов, сведения о ранее учтенных правах); исправление ошибок форматно-логического контроля, содержащихся в протоколах обработки сведений; наполнение Государственного адресного реестра кадастровыми номерами объектов адресации.

«В настоящее время процесс взаимодействия Росреестра и ФНС России полностью автоматизирован. На территории Московской области ведутся активные работы по повышению качества и достоверности сведений информационных ресурсов ведомств», — отметила начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Ирина Хвалова.

В заключение представители ведомств положительно оценили эффективность проводимой совместной работы по обеспечению стабильного наполнения бюджетов, а также обозначили цели и задачи для дальнейшей работы в текущем году.

«Совместное взаимодействие УФНС России по Московской области и управления Росреестра по Московской области повысит качество администрирования налоговых платежей и более эффективное формирование налогооблагаемой базы на территории Московской области», — сказала начальник отдела имущественных и ресурсных налогов УФНС России по Московской области Наталья Симакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.