В Подмосковье обсудили вовлечение одноразового пластика во вторичный оборот

Участники комитета совета федерации по экономической политике обсудили одну из главных тем современности — сокращение оборота одноразового пластика и вовлечение его во вторичный оборот. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В обсуждении приняли участие представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства строительства и коммунального хозяйства РФ, министерства промышленности и торговли РФ, а также эксперты отрасли.

Сегодня в рамках реформы системы обращения с отходами ведется работа по переходу на экономику замкнутого цикла, что требует совместных усилий всех участников — государства, бизнеса и общества.

Преимущества экономики замкнутого цикла:

сокращение объема захораниваемых отходов;

экономия энергетических ресурсов;

повышается эффективность производственных процессов;

новые рабочие места и развитие секторов экономики;

вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

На территории Московской области ежегодно на КПО обрабатывается более 6 млн. тонн ТКО, извлекается 40 видов полезных фракций, с начала работы площадок «Мегабак» собрано более 350 тыс. куб. метров вторичных ресурсов.

По итогам совещания будет подготовлен документ с рекомендациями, нацеленными на дальнейшее эффективное развитие отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.