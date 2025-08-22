В Подмосковье обсудили вопросы создания безопасной среды в школах

В преддверии нового учебного года в Корпоративном университете развития образования (КУРО) прошел межведомственный семинар, посвященный вопросам создания безопасной среды для школьников Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования Московской области, МВД, ГИБДД, Уполномоченного по правам ребенка и Комиссий по делам несовершеннолетних.

Семинар, который провела заместитель министра образования Лариса Сулима, акцентировал внимание на важности командной работы в профилактике правонарушений. Эксперты обсудили современные угрозы для детей, такие как кибербуллинг, мошенничество в сети и деструктивный контент, а также меры по их предотвращению. Также были рассмотрены вопросы профилактики травматизма на дорогах и необходимость дополнительного образования для молодежи.

«Обсуждение затронуло важность взаимодействия между школами, родителями и правоохранительными органами. Участники семинара отметили необходимость создания психолого-педагогических служб в каждом муниципалитете для поддержки детей и их семей», — отметили в пресс-службе Минобразования МО.

В ходе мероприятия также уделили особое внимание работе с кризисными состояниями у подростков и изменениям в системе учёта несовершеннолетних (ГИС «Моя школа») и федеральному проекту «Цифровой психолог».

Итогом семинара стала выработка единых рекомендаций для формирования новой культуры безопасности в подмосковных школах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.